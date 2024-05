Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de magnifi.io no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Na Magnifi, estamos mudando a maneira como as pessoas pensam sobre videoconferência. Nosso widget de vídeo incorporável permite que os usuários incorporem colaboração de vídeo em pontos estratégicos de seu fluxo de trabalho para realizar diferentes tarefas de negócios. Nossas configurações padrão facilitam isso, pois podem ser incorporadas via iFrame, JavaScript SDK ou plugin WordPress. A entrada para o Widget é gratuita, com cobrança para integrações de nível empresarial.

Site: magnifi.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com magnifi.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.