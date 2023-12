Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Livespace no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Uma próxima geração. CRM B2B focado em processos, com automação de tarefas e vendas - Livespace é uma plataforma de CRM intuitiva e adaptável, baseada em nuvem, construída para profissionais por quem conhece. Simplifique seu processo de vendas, estabeleça metas e mantenha todas as informações de seus clientes atualizadas. Usando seu sistema adaptável de pontuação de leads e seus processos de vendas automatizados, os usuários do Livespace podem obter o máximo de cada lead. Com sua API aberta para integração perfeita, bem como acesso móvel/tablet, o Livespace permite que seus usuários priorizem e passem o tempo onde for importante.

Site: livespace.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Livespace. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.