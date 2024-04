LeadBoxer é uma plataforma de geração e pontuação de leads para equipes de vendas B2B de pequeno a grande porte. LeadBoxer fornece a equipes de vendas de qualquer tamanho informações valiosas sobre o interesse de seus clientes em potencial, antes mesmo de entrarem em contato. O software cria automaticamente perfis de visitantes para os visitantes do site, captura dados sobre seu comportamento e interações online e, em seguida, atribui a eles um leadcore de acordo com os parâmetros definidos pelo gerente de conta designado. Com o LeadBoxer, as equipes de vendas podem rastrear visitantes do site, visualizações de páginas e vídeos e downloads de documentos, bem como medir fontes de tráfego. O vendedor designado pode definir a importância de várias propriedades do lead (setor, número de visualizações de página, etc.) para influenciar o leadcore atribuído pelo LeadBoxer. Quando um lead está pronto para ser qualificado, o LeadBoxer reporta e notifica o vendedor (ou pessoas) responsável. O vendedor relevante pode interagir com seu lead diretamente por meio do aplicativo LeadBoxer, onde os leads podem ser revisados, atribuídos ou removidos a qualquer momento. LeadBoxer integra-se com CRMs e outras ferramentas de vendas por meio de uma API avançada.

Categorias :

Site: leadboxer.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com LeadBoxer. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.