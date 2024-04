Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Kore.AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Kore.ai é um fornecedor líder de IA avançada, com uma década de experiência ajudando empresas a obter valor comercial por meio do uso seguro e responsável de IA. A plataforma inovadora da empresa, ferramentas e soluções sem código são usadas para fornecer experiências completas aos clientes e funcionários, desde automatizadas até assistidas por humanos, e para construir aplicativos generativos habilitados para IA. Kore.ai adota uma abordagem aberta que permite às empresas escolher os LLMs e a infraestrutura que melhor atendem às suas necessidades de negócios. Com a confiança de mais de 200 parceiros e 400 empresas Fortune 2000, Kore.ai os ajuda a navegar em sua estratégia de IA. A empresa possui um forte portfólio de patentes no espaço de IA e foi reconhecida como líder e inovadora pelos principais analistas. Com sede em Orlando, Kore.ai possui uma rede de escritórios para oferecer suporte a clientes, inclusive na Índia, Reino Unido, Oriente Médio, Japão, Coreia do Sul e Europa.

