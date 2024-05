Uma ferramenta de comunicação entre vídeo e espaço de trabalho projetada para inspirar. Kino reúne colegas de trabalho remotos por meio de uma tecnologia de vídeo que cria a sensação de escritório. Com sua tecnologia Spaces, cada pessoa tem um espaço dedicado para interagir, colaborar e se inspirar com outras pessoas. Os colegas de trabalho podem circular livremente entre diferentes espaços, como se estivessem em um escritório físico, de forma a reduzir o cansaço das reuniões virtuais. Trazendo interações mais orgânicas, semelhantes às de um escritório, por meio de vídeo de alta definição e dinâmica espacial para imitar as interações naturais no espaço de trabalho. Kino foi projetado para conectar colegas de trabalho remotos durante um dia de trabalho. Kino permite que colegas remotos trabalhem verdadeiramente juntos, lado a lado. Facilidade de colaboração e cultura empresarial que acontecem naturalmente. O gerenciamento do fluxo de trabalho e a conexão da equipe acontecem simplesmente por meio do envolvimento das equipes no ambiente criativo do Kino. Kino se integra aos fluxos de trabalho diários, estimulando a criatividade. É a única ferramenta onde a comunidade de coworking acontece remotamente. O futuro da colaboração em vídeo elevado pela Kino.

Site: kino.live

