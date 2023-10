Infomaniak kDrive

kDrive é a nuvem mais segura para colaboração online e acesso a documentos e arquivos em todos os seus dispositivos. Os seus dados são armazenados exclusivamente na Suíça, nos centros de dados ambientais do principal fornecedor de alojamento do país. A oferta gratuita com ik.me oferece 3 GB de armazenamento, sendo que por apenas 5 euros/mês pode armazenar até 2 TB de dados numa nuvem que respeita a sua privacidade.

Site: infomaniak.com

