A IFS desenvolve e fornece software empresarial para empresas em todo o mundo que fabricam e distribuem bens, constroem e mantêm ativos e gerenciam operações focadas em serviços. Dentro de nossa plataforma única, nossos produtos específicos do setor estão intrinsecamente conectados a um único modelo de dados e usam inovação digital incorporada para que nossos clientes possam dar o melhor de si quando isso realmente importa para seus clientes – no momento do serviço. A experiência industrial do nosso pessoal e do nosso ecossistema crescente, juntamente com o compromisso de agregar valor em cada etapa, fizeram da IFS um líder reconhecido e o fornecedor mais recomendado no nosso setor.

Site: ifs.com

