Essembi é o centro de inovação de software que ajuda as empresas de software a acelerar o seu ciclo de inovação para se tornarem líderes no seu mercado. No mundo acelerado do software de hoje, a pressão para construir um software excelente é maior do que nunca. A velocidade do seu ciclo de inovação de software desempenha um papel fundamental no seu sucesso. Os líderes bem-sucedidos do setor costumam ser aqueles com o ciclo de inovação de software mais rápido – coletando rapidamente feedback valioso, tomando decisões informadas sobre novos recursos de produtos e entregando atualizações de produtos de alta qualidade mais rapidamente do que seus concorrentes. A Essembi ajuda as equipes de software a acelerar seu ciclo de inovação de software, fornecendo a funcionalidade para gerenciar o ciclo em um único sistema. Quando suas equipes de gerenciamento de produtos, desenvolvimento, suporte ao cliente, vendas e marketing colaboram perfeitamente em uma única plataforma, todos ganham: seus clientes obtêm recursos mais rapidamente, seu produto cresce mais rapidamente e seu negócio se expande mais rapidamente.

Site: essembi.com

