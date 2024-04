Hopsworks é uma plataforma de ML colaborativa com Feature Store de mais alto desempenho para dados em lote e em tempo real. Construído em torno do armazenamento de recursos modular e mais avançado do setor, que fornece integração perfeita para pipelines existentes e ajuda a colocar modelos em produção com mais rapidez. Oque e porque? Um feature store é uma plataforma para gerenciar recursos ao construir e implantar modelos de aprendizado de máquina. Um Feature Store, como o Hopsworks, é usado para iteração e implantação mais rápidas de modelos em produção. É benéfico para dimensionar e mover casos de uso de aprendizado de máquina em tempo real com mais facilidade, bem como aumentar a produtividade das equipes de dados e IA. Integração Como plataforma aberta e modular, o Hopsworks integra-se com todas as principais ferramentas do ecossistema de ciência de dados e pode ser implantado em todas as plataformas de nuvem como uma solução gerenciada. Hopsworks é uma plataforma centrada em Python, seu código python e pipeline existentes podem ser usados ​​perfeitamente com Hopsworks e em nossa solução corporativa você pode instalar suas próprias bibliotecas ou qualquer estrutura que desejar e trabalhar em um ambiente jupyter local.

Site: hopsworks.ai

