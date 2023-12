GreenRope é uma solução completa de CRM, automação de marketing e atendimento ao cliente projetada para empresas que realizam grandes coisas. GreenRope combina vendas, marketing e operações em uma solução de software altamente personalizável desenvolvida para o seu negócio. GreenRope é mais do que software, é uma forma de fazer negócios. Ajudamos nossos usuários a quebrar silos departamentais para criar processos de negócios simplificados. O CRM do GreenRope tem todas as ferramentas e integrações de que você precisa para vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações. O verdadeiro poder vem de uma abordagem integrada e é exatamente isso que o GreenRope oferece. GreenRope inclui recursos avançados de automação de marketing, mapeamento da jornada do cliente com arrastar e soltar, automação da força de vendas, ferramentas de atendimento ao cliente e uma caixa de ferramentas com outros recursos para ajudar a gerenciar e operar seu negócio. O GreenRope oferece controle sobre todo o seu negócio, desde vendas até marketing e atendimento ao cliente. Você obtém uma visão de 360 ​​graus de seus clientes e uma maneira melhor de gerenciar e alcançar seus KPIs. GreenRope é uma das únicas soluções verdadeiramente multifuncionais. Todos na sua organização podem usar o GreenRope para gerenciar vendas, impulsionar iniciativas de marketing e usar dados para criar melhores experiências para o cliente. Além disso, usuários adicionais são sempre gratuitos. Gerencie efetivamente seu pipeline de vendas com ferramentas detalhadas de capacitação de vendas. Personalize a forma como você visualiza seus contatos, agende compromissos, automatize acompanhamentos e visualize facilmente todas as oportunidades de vendas. GreenRope oferece automação de marketing fácil de configurar, testar e executar. Nunca perca uma oportunidade de oferecer a melhor experiência ao cliente por meio de comunicação personalizada e estratégias baseadas em dados. Com o GreenRope, você pode gerenciar vários canais – sites, e-mail, celular, redes sociais e muito mais – todos na mesma plataforma. Estamos aqui quando você precisar de nós. Contate-nos 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat, e-mail e muito mais. Além disso, oferecemos integração aprofundada com treinamento personalizado, um programa de certificação e centenas de recursos on-line para garantir seu sucesso. GreenRope é uma empresa construída para fornecer valor excepcional aos nossos clientes. Desde que começamos em 2008, evoluímos de um dos primeiros provedores de serviços de email marketing para o primeiro CRM verdadeiramente completo do mercado. Combinando vendas, marketing e operações em uma única plataforma, GreenRope inspira a colaboração com seus clientes, fornecedores e funcionários e vivemos essa cultura colaborativa, ouvindo pessoas como você para construir o que VOCÊ deseja para administrar seu negócio. O CRM completo da GreenRope ajuda proprietários de empresas, gerentes de vendas e profissionais de marketing a preencher a lacuna entre os departamentos e tornar os dados acessíveis por toda parte, para que seu negócio funcione de maneira suave e eficaz com todas as informações que uma equipe precisa para melhor direcionar e atender seus leads e clientes.

