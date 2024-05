Flowbox é uma empresa SaaS premiada que oferece uma plataforma de marketing visual para ajudar as marcas a alavancar e distribuir conteúdo social ao longo da jornada do comprador para aumentar o engajamento, a prova social e as vendas. O coração da Flowbox está em como a tecnologia pode ajudar as marcas a gerar e usar conteúdo próprio, pago, ganho e gerado pelo usuário para um marketing e comércio eletrônico mais eficaz, de conversão e transparente. Através da nossa plataforma, os nossos clientes podem recolher, moderar e publicar conteúdo no seu website, loja online e canais sociais. Fundada em 2016, a Flowbox é uma das empresas de tecnologia de marketing de crescimento mais rápido da Europa e foi classificada em 8º lugar no Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. Em 2022, a Flowbox e a Photoslurp se fundiram em uma única empresa e hoje, o negócio conjunto tem 70 funcionários e escritórios em Estocolmo, Barcelona e Amsterdã, atendendo mais de 850 clientes em 40 mercados. ⭐️ Classificado em 8º lugar no Technology Fast 50 Suécia da Deloitte ⭐️ Parceiro oficial de meta marketing

Site: getflowbox.com

