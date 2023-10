Figma é um editor de gráficos vetoriais e ferramenta de prototipagem principalmente baseado na web, com recursos offline adicionais habilitados por aplicativos de desktop para macOS e Windows. Os aplicativos complementares Figma Mirror para Android e iOS permitem a visualização de protótipos Figma em dispositivos móveis. O conjunto de recursos do Figma concentra-se no uso na interface do usuário e no design da experiência do usuário, com ênfase na colaboração em tempo real.

Site: figma.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Figma. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.