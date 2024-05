Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ExpertBox no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

ExpertBox é um software de telemedicina compatível com HIPAA de ponta a ponta que permite fornecer serviços de telemedicina de alto nível, automatizar seu fluxo de trabalho, reduzir tarefas administrativas, eliminar o papel, gerenciar sua prática perfeitamente e construir relacionamentos duradouros com seus pacientes. Com o ExpertBox você pode: -Gerenciar sua disponibilidade -Permitir que os pacientes marquem consultas com você on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana -Obter detalhes do paciente antecipadamente -Oferecer atendimento virtual por meio de chamadas de vídeo HD -Resolver problemas críticos em qualquer lugar via chat -Gerenciar dados e documentos relacionados ao paciente -Assuma o controle de sua equipe -Envie lembretes automatizados de compromissos aos pacientes -Envie faturas automatizadas personalizáveis ​​-Permita que seus pacientes assinem contratos de serviço antes das consultas -Receba pagamentos on-line -Acesse seu histórico financeiro -Colete feedback de seus pacientes

Site: expertbox.io

