Lembretes de compromissos por mensagem de texto e e-mail! Reduza o não comparecimento de clientes em compromissos e reuniões com este sistema de agendamento e lembrete de compromissos. Economize tempo e dinheiro com lembretes e confirmações automáticas para seus clientes, pacientes, funcionários, voluntários e muito mais. Mensagens de lembrete personalizáveis ​​e compromissos recorrentes. Experimente sem riscos com nosso teste de 14 dias.

Site: goreminders.com

