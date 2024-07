Emotion Logic Ltd é uma ferramenta de IA que oferece análise de emoções genuínas em tempo real e recursos de computação cognitiva para aprimorar as experiências do usuário. Com esta ferramenta, os usuários podem obter uma compreensão mais profunda das emoções humanas e utilizar a tecnologia emocional para transformar suas aplicações. A ferramenta Emotion Logic pode ser aplicada em vários setores e casos de uso. Em finanças, pode aprimorar os processos Conheça seu Cliente (KYC), reduzir a inadimplência de empréstimos e aumentar a satisfação do cliente. Nos contact centers, pode aumentar as vendas, a satisfação do cliente e a retenção da equipe. A ferramenta também é útil na avaliação de riscos e detecção de fraudes, ajudando a reduzir perdas por fraudes e aumentar a satisfação do cliente. Para verificação de RH e segurança, a Emotion Logic pode aumentar as contratações bem-sucedidas e a satisfação dos funcionários. Em interfaces máquina-homem, pode melhorar as taxas de engajamento e a satisfação do cliente. Na área da saúde, pode melhorar a qualidade da avaliação e as taxas de recuperação. A ferramenta também pode agilizar investigações e reduzir tempo e custos em perícia. A Emotion Logic também é benéfica nas indústrias de entretenimento e matchmaking, aumentando as taxas de correspondência bem-sucedida e identificando maus atores. Além disso, pode ser aproveitado em pesquisas para insights emocionais em marketing e pesquisas acadêmicas. A ferramenta utiliza análise de voz avançada e mecanismos de decisão de IA para decodificar emoções genuínas de vozes humanas. Funciona independentemente do idioma, cultura, prosódia ou estilo expressivo, tornando-o acessível e adaptável em qualquer região. A análise é imparcial por raça, sexo, idade ou características culturais, fornecendo insights livres de preconceitos. Os recursos de IA da Emotion Logic permitem melhores previsões do comportamento do usuário, cliente, paciente ou funcionário, independentemente de sua função ou do idioma falado. Marcas líderes em vários setores já estão aproveitando os recursos da Emotion Logic para impulsionar avanços tecnológicos.

Site: emotionlogic.ai

