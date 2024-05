Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Edworking no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Edworking é uma plataforma para sua equipe e seu trabalho. Uma solução única para equipes com tudo o que precisam para trabalhar remotamente. Todas as suas tarefas, arquivos, imagens e conversas em um único lugar e apenas uma assinatura única. As equipes usam o Edworking para coordenar, comunicar e gerenciar o trabalho. Nossos clientes passaram do uso de muitas plataformas para colaborar com sua equipe, como Trello e Jira para gerenciamento de tarefas, Slack e Zoom para comunicação ou Dropbox e Drive para transferência de arquivos, para simplesmente Edworking. Isso significa que não há mais alternância entre aplicativos! Junte-se à nossa comunidade: https://t.me/edworkingapp

Site: edworking.com

