Ahsuite permite que você organize a comunicação com o cliente em um portal do cliente fácil de usar para que nada seja perdido ou perdido. Possui um design clean e minimalista, com foco no trabalho que você deseja exibir: dashboards, quadros Figma, apresentações de slides, vídeos, relatórios ou qualquer outra coisa. Se puder ser incorporado em um iframe, você poderá compartilhá-lo em um portal do cliente. Nossos portais de clientes são seguros, organizados e de autoatendimento. Depois de experimentar o Ahsuite, você nunca mais voltará a enviar links por e-mail. Ahsuite vem com um conjunto de ferramentas de colaboração poderosas desenvolvidas especificamente para agências digitais. Isso significa que você pode dizer adeus ao Trello, Slack, DropBox e LastPass, porque o Ahsuite permite que você faça tudo com um único login. Com um plano Pro ou Agência, você também pode ter acesso à nossa rede exclusiva de freelancers e agências. Então você pode até usar o Ahsuite para montar sua equipe! O plano Starter vem com tarefas, arquivos, conversas e até dez portais GRATUITAMENTE!

Site: ahsuite.com

