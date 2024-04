Dragon Metrics é um pacote de SEO completo que combina perfeitamente várias fontes de dados para uma visão holística do desempenho orgânico do seu site, em vez de parecer uma coleção de ferramentas separadas. Não importa o seu plano de assinatura, você terá acesso a todos os melhores recursos do Dragon Metrics, incluindo: • Report Builder 2.0: crie relatórios com etiqueta branca infinitamente personalizáveis ​​de forma rápida e fácil — e automatize e dimensione todo o processo de geração de relatórios. • O melhor rastreamento de classificação da categoria, com recursos e relatórios mais detalhados do que qualquer outra ferramenta do mercado. • URL X-Ray: visualize centenas de pontos de dados para um único URL instantaneamente • Acompanhamento de indexação em tempo real para até 140.000 URLs por site • Opções avançadas de marcação, incluindo tags dinâmicas que são atualizadas automaticamente com base em critérios personalizados • Ferramentas poderosas de segmentação que permitem que você visualize o desempenho de qualquer maneira possível • Integrações avançadas com Google Search Console e GA E tudo isso vem com: • Acesso a todos os recursos em qualquer nível de plano • Múltiplos assentos de usuário sem custo extra • Treinamento individual gratuito e ilimitado • Suporte instantâneo por chat ao vivo

