Disroot Polls

Atendimento online para planejar uma consulta ou tomar decisões com rapidez e facilidade. As pesquisas do Disroot são desenvolvidas pela Framadate. Framadate é um serviço online para planejar uma consulta ou tomar uma decisão de forma rápida e fácil. Crie sua enquete, compartilhe com seus amigos ou colegas para que eles participem do processo de decisão e obtenham os resultados!

Site: poll.disroot.org

