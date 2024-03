DirectIQ offers an easy-to-use email marketing interface that delivers results. Users can sign-up for free without a credit card and immediately start sending emails campaigns. Email marketers are free to choose from hundreds of modern email templates or to create new ones using a really easy-to-use drag and drop editor. Some features include unlimited sends, A/B campaigns, email automation or premium features such as Spam Doctor and Inbox Premium!

