Para equipes distribuídas de tecnologia e P&D, é difícil colocar todos os engenheiros, equipes de produto e partes interessadas de negócios na mesma página. Para resolver isso, o DemoHop oferece eventos de demonstração on-line que reúnem os funcionários e suas ideias em poucas horas. Temos grandes empresas que usam o DemoHop para unir seu pessoal e aumentar a colaboração. A realidade é que ferramentas de reuniões diárias, como Teams ou Zoom, não são ótimas para ajudar as pessoas a se conhecerem, identificar especialistas ou divulgar ideias. DemoHop capacita as principais equipes de tecnologia do mundo para 1) maximizar o ROI do investimento em tecnologia, 2) Difundir inovações e melhores práticas e 3) Energizar os funcionários. Para fazer isso, a magia do DemoHop está no formato de escolha do participante, sua própria aventura, que libera as pessoas para dedicarem tempo aos tópicos mais importantes para elas. Isso cria uma colaboração altamente envolvente com os participantes, dando ao DemoHop 80 NPS! Os eventos DemoHop são fáceis de configurar, escalonáveis ​​para centenas ou milhares de funcionários e são criados para a empresa com todos os recursos de segurança e relatórios esperados. O melhor de tudo é que o DemoHop não é apenas um negócio por trimestre, mas se torna uma parte essencial da cultura da equipe de tecnologia e um recurso valioso para todos durante todo o ano.

Site: demohop.com

