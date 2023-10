Crunchbase é uma plataforma para encontrar informações comerciais sobre empresas privadas e públicas. As informações do Crunchbase incluem informações sobre investimentos e financiamento, membros fundadores e indivíduos em posições de liderança, fusões e aquisições, notícias e tendências do setor. Originalmente criado para rastrear startups, o site Crunchbase contém informações sobre empresas públicas e privadas em escala global. A Crunchbase obtém seus dados de quatro maneiras: o programa de risco, o aprendizado de máquina, uma equipe interna de dados e a comunidade Crunchbase. Os membros do público podem enviar informações para o banco de dados Crunchbase. Estas submissões estão sujeitas a registo, validação social e são frequentemente revistas por um moderador antes de serem aceites para publicação. A comunidade da Wikipédia rejeitou seu uso como fonte em março de 2019.

Site: crunchbase.com

