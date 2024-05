Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Certinia no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Certinia (anteriormente FinancialForce) oferece uma plataforma de serviços como negócio que capacita e conecta todos os aspectos das operações de serviços, desde a estimativa e entrega de serviços até o gerenciamento do sucesso do cliente e planejamento financeiro e contabilidade. As soluções de automação de serviços profissionais (PSA), sucesso do cliente e ERP da empresa, fornecidas na plataforma de nuvem líder da Salesforce, oferecem a capacidade de administrar um negócio de serviços conectados, entregar com inteligência e obter agilidade nos negócios. Com sede em San Jose, Califórnia, e escritórios em todo o mundo, a Certinia é apoiada pela Haveli Investments, General Atlantic e Salesforce Ventures. Para mais informações, visite www.certinia.com.

