Broadvoice Cloud PBX

Broadvoicesimplifica as comunicações para pequenas e médias empresas (SMBs), combinando poderosos recursos de PBX em nuvem, UC e colaboração com call center virtual em uma plataforma premiada de comunicações unificadas como serviço (UCaaS) que oferece recursos de classe empresarial a preços acessíveis. A plataforma está conectada à rede segura e redundante e à infraestrutura de hospedagem da Broadvoice, permitindo que pequenas e médias empresas se conectem com clientes com segurança a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer dispositivo. A Broadvoice está classificada na Deloitte Technology Fast 500 and Inc. 500 empresas privadas de crescimento mais rápido na América.

Site: broadvoice.com

