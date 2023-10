Bellingcat (estilizado como bell¿ngcat) é um site de jornalismo investigativo especializado em verificação de fatos e inteligência de código aberto (OSINT). Foi fundado pelo jornalista britânico e ex-blogueiro Eliot Higgins em julho de 2014. Bellingcat publica as conclusões das investigações de jornalistas profissionais e cidadãos sobre zonas de guerra, violações dos direitos humanos e o submundo do crime. Os colaboradores do site também publicam guias de suas técnicas, bem como estudos de caso. Bellingcat começou como uma investigação sobre o uso de armas na Guerra Civil Síria. Os seus relatórios sobre a guerra em Donbass (incluindo o abate do voo 17 da Malaysia Airlines), o ataque a El Junquito, a Guerra Civil do Iémen, o envenenamento de Skripal e um assassinato em massa perpetrado pelo exército camaronês atraíram a atenção internacional.

Site: bellingcat.com

