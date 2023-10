A Encyclopædia Britannica (latim para "Enciclopédia Britânica") é uma enciclopédia online de conhecimento geral em inglês. Foi publicado anteriormente pela Encyclopædia Britannica, Inc. e outras editoras (para edições anteriores). Foi escrito por cerca de 100 editores em tempo integral e mais de 4.000 colaboradores. A versão 2010 da 15ª edição, que abrange 32 volumes e 32.640 páginas, foi a última edição impressa. A Britannica é a enciclopédia de língua inglesa que foi impressa há mais tempo: durou 244 anos. Foi publicado pela primeira vez entre 1768 e 1771 na capital escocesa, Edimburgo, em três volumes. (Esta primeira edição está disponível em fac-símile.) A enciclopédia cresceu em tamanho: a segunda edição tinha 10 volumes e, na quarta edição (1801-1810), expandiu-se para 20 volumes. Sua crescente estatura como trabalho acadêmico ajudou a recrutar colaboradores eminentes, e a 9ª (1875-1889) e a 11ª edições (1911) são enciclopédias de referência para estudos e estilo literário. A partir da 11ª edição e após a sua aquisição por uma empresa americana, a Britannica encurtou e simplificou artigos para alargar o seu apelo ao mercado norte-americano. Em 1933, a Britannica tornou-se a primeira enciclopédia a adotar a "revisão contínua", na qual a enciclopédia é reimpressa continuamente, com cada artigo atualizado de acordo com um cronograma. Em março de 2012, a Encyclopædia Britannica, Inc. anunciou que não publicaria mais edições impressas e se concentraria na Encyclopædia Britannica Online. A 15ª edição tinha uma estrutura de três partes: uma Micropædia de 12 volumes de artigos curtos (geralmente menos de 750 palavras), uma Macropædia de 17 volumes com artigos longos (de duas a 310 páginas) e um único volume da Propædia para fornecer um esboço hierárquico do conhecimento. A Micropædia foi criada para uma rápida verificação de fatos e como um guia para a Macropædia; os leitores são aconselhados a estudar o esboço da Propædia para entender o contexto de um assunto e encontrar artigos mais detalhados. Ao longo de 70 anos, o tamanho da Britannica permaneceu estável, com cerca de 40 milhões de palavras sobre meio milhão de tópicos. Embora publicada nos Estados Unidos desde 1901, a Britannica manteve em sua maior parte a grafia do inglês britânico.

