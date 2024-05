AudioHarvest cria e distribui conteúdo de marketing de áudio em podcat, redes sociais e na web AudioHarvest cria ótimas experiências de áudio a partir de conteúdo publicado on-line, o que permite aos clientes enriquecer a experiência do público no local e alcançar novos públicos por meio da distribuição de podcast do conteúdo de áudio recém-criado. A plataforma AudioHarvest enriquece a experiência do visitante com o conteúdo online de um cliente, permitindo que os usuários ouçam o conteúdo por meio de um reprodutor de widget de áudio em vez de lê-lo. Também criamos e distribuímos esse conteúdo como podcasts para que o público também possa se manter atualizado com os últimos lançamentos de episódios. A plataforma AudioHarvest é totalmente automatizada: selecionamos o conteúdo online mais apropriado para experiências de áudio e depois simplesmente o colocamos de volta no site do cliente como um reprodutor de widget de áudio.

Site: audio-harvest.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com AudioHarvest. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.