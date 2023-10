AccuWeather Inc. é uma empresa de mídia americana que fornece serviços comerciais de previsão do tempo em todo o mundo. A AccuWeather foi fundada em 1962 por Joel N. Myers, então estudante de pós-graduação da Universidade Estadual da Pensilvânia e fazendo mestrado em meteorologia. Seu primeiro cliente foi uma empresa de gás na Pensilvânia. Enquanto dirigia sua empresa, Myers também trabalhou como membro do corpo docente de meteorologia da Penn State. A empresa adotou o nome "AccuWeather" em 1971. A AccuWeather está sediada em State College, Pensilvânia, com escritórios no 7 World Trade Center em Manhattan, além de Wichita, Kansas, e Oklahoma City, Oklahoma. Internacionalmente, a AccuWeather possui escritórios em Montreal, Dublin, Tóquio, Seul, Pequim e Mumbai. Em 2006, a AccuWeather adquiriu a WeatherData, Inc. de Wichita. Renomeada como AccuWeather Enterprise Solutions em 2011, a instalação de Wichita agora abriga os meteorologistas especializados em condições climáticas severas da AccuWeather.

Site: accuweather.com

