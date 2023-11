Super Kill-BOI 9000 to gra typu roguelike o przetrwaniu, w której masz uroczego robota, który żywi się sercami zabijanych potworów i staje się silniejszy dzięki fajnym ulepszeniom. Jako stickman dzierżący kij potrzebujesz wszelkiej pomocy, jaką możesz uzyskać od swojego robota-towarzysza. Uderzaj wszystkie bestie za pomocą kija i dostarczaj Kill-BOI 9000 swoimi sercami, aby mogła stać się silniejsza. Wybieraj spośród szerokiej gamy broni i ulepszeń, aby je łączyć. Odblokuj broń, zbroję i czapki, aby dostosować swój ekwipunek! Do wyboru są 3 mapy i mnóstwo ulepszeń: kule armatnie, granaty, czarne dziury, drony, piły tarczowe, a nawet aktualizacje synergii zwiększające efekt jednej mocy. Możesz nawet grać w tę grę ze znajomym w trybie współpracy dla 2 graczy! Nie zapomnij wrócić do menu głównego, aby pociągnąć dźwignię Kill-BOI w zamian za 100 serc, dzięki czemu będziesz mógł upuścić epickie łupy dla swojej postaci. Udostępnij Super Kill-BOI 9000 swojemu znajomemu i spróbujcie zagrać razem! Poruszaj się - klawisze WASD lub strzałki. Super Kill-BOI 9000 został stworzony przez PlayWithFurcifer. To ich pierwsza gra na Poki! W Super Kill-BOI 9000 możesz grać za darmo na Poki. W Super Kill-BOI 9000 można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

