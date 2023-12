Zagraj w Super Sus - Who Is The Impostor online za darmo w chmurze mobilnej now.gg. Super Sus to gra akcji oparta na dedukcjach społecznych stworzona przez PIProductions, która zapewni Ci sen na całą noc! Aby znaleźć winnych, wykorzystaj swój talent dedukcji społecznej i oszustwa i przekonaj innych członków załogi, aby ci uwierzyli! Graj online z maksymalnie dziewięcioma innymi prawdziwymi osobami, próbując rozszyfrować tajemnicę oszustów. Aby zbliżyć się do odkrycia, kim są oszuści, wykonaj zadania dochodzeniowe. Ale uważaj: oszuści są w tej grupie i nie cofną się przed niczym, aby „zabić” załogę!

Strona internetowa: now.gg

