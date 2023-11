Amogus.Fun to darmowa gra społecznościowa polegająca na dedukcji. Zasadniczo jest to Among Us, ale w 3D i w przeglądarce. Są członkowie załogi i oszuści. Aby wygrać, członkowie załogi muszą zabić oszustów. Aby wygrać, oszuści muszą zabić członków załogi.

Strona internetowa: amogus.fun

