Zagraj w My Singing Monsters online za darmo w chmurze mobilnej now.gg. My Singing Monsters to gra muzyczna BY Big Blue Bubble, w której gracze muszą karmić i opiekować się zabawnymi, muzycznymi potworami! Przygotuj się na przygodę z hodowaniem potworów, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Witamy na magicznej wyspie zamieszkanej przez magiczne muzyczne potwory. Te śpiewające potwory sprawią, że będziesz chciał tupać stopami i kołysać się w rytm. Zbieraj i twórz własną rodzinę Śpiewających Potworów. Zaprojektuj i zmodernizuj wygodny dom na wyspie dla Was wszystkich. Następnie wyrusz w muzyczną podróż do dzikiego świata Singing Monster! Udekoruj i wyremontuj tę tropikalną wyspę, tańcząc w hipnotycznym, optymistycznym rytmie. Poznaj szeroki wybór uroczych i zabawnych potworów, które możesz zbierać i zdobywać kolejne poziomy. Spotkaj się i podziel się wskazówkami z innymi graczami Singing Monsters z całego świata!

