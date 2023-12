Wejdź do świata My Talking Tom Friends i poznaj Toma, Angelę, Hanka, Ginger, Bena i Beccę. Ta swobodna gra, stworzona przez Outfit7 Limited, jest idealna dla młodych graczy do zabawy i nauki. Opiekuj się Tomem i przyjaciółmi, przeżywaj ciekawe przygody i pomagaj im w codziennych sprawach. Zabierz Toma i przyjaciół na zewnątrz, aby się pobawili, zabierz ich do szkoły, pomóż im jeść i uśpij. Wszystko w ciągu jednego dnia pracy. Aby zagrać w My Talking Tom Friends online w przeglądarce internetowej, dotknij przycisku odtwarzania poniżej. Zacznij grać w gry online za darmo na now.gg. Wystarczy przeglądarka internetowa na komputerze PC lub telefonie komórkowym. Gry są darmowe i nie wymagają pobierania.

Strona internetowa: now.gg

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji My Talking Tom Friends. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.