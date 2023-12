Graj w Arknights online za darmo w chmurze mobilnej now.gg. Arknights to gra strategiczna autorstwa Yostara, w której poprowadzisz walkę z niebezpiecznym wirusem, który opanował świat. Pracuj ramię w ramię z oddaną Amiyą, rekrutując i szkoląc Operatorów, a następnie wysyłaj ich na misje na całym świecie. Broń niewinnych i pokonaj każdego, kto stanie Ci na drodze! Los wyspy Rodos jest w twoich rękach. Wybierz odpowiednich Operatorów do każdego zadania, a następnie opracuj zwycięską strategię, aby pokonać wrogów w rekordowym czasie. Setki operatorów ustawia się w kolejce, aby dołączyć do Twojego zespołu. Wszyscy gotowi i chętni do zrobienia wszystkiego, co konieczne, aby chronić wyspę Rodos. Mieszaj i dopasowuj je, aby uzyskać nieograniczoną różnorodność i możliwości!

now.gg

