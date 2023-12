IZOWAVE - Build and Defend to gra strategiczna oferująca wyzwanie polegające na przetrwaniu w obliczu nieustannych fal ataków w ekspansywnym, otwartym świecie! Wybierz mapę i tryb, wyrusz na przygodę wraz ze swoim asystentem, stawiając czoła coraz potężniejszym wrogom i atakom. Buduj wieże do ataku, generatory zasobów, ściany do obrony, amunicję do przeładowywania amunicji, dopalacze w celu zwiększenia wydajności wieży i nie tylko. Ulepsz statystyki swoje i swojego asystenta, eksploruj, zbieraj klejnoty i zapisuj swoje postępy w dowolnym momencie! Jak długo możesz przetrwać w niebezpiecznym świecie?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji IZOWAVE - Build and Defend. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.