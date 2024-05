WegoPro to rewolucyjna platforma mająca na celu unowocześnienie i uproszczenie podróży służbowych oraz wydatków. WegoPro, któremu zaufały wiodące firmy na całym świecie, oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania podróżami służbowymi i wydatkami. Podróże korporacyjne: WegoPro pozwala z łatwością rezerwować podróże służbowe, zarządzać nimi i kontrolować je — ogromne zapasy, nowoczesny interfejs i wszystkie potrzebne kontrole i salda. Mając do wyboru ponad 800 linii lotniczych i 600 000 hoteli — WegoPro oferuje najlepszy asortyment turystyczny. A dzięki naszemu nowoczesnemu interfejsowi użytkownika możesz natychmiast wejść na pokład i rozpocząć rezerwację. Zarządzanie wydatkami: Dzięki WegoPro Expenses możesz zgłaszać wydatki gdziekolwiek jesteś, zatwierdzać je jednym kliknięciem i otrzymywać wszystkie dane do swoich systemów księgowych — dzięki czemu wszyscy będą znacznie wydajniejsi niż wcześniej. Wydatki WegoPro zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności. Możesz z niego korzystać samodzielnie lub w połączeniu z Business Travel. Dostępne w Internecie, iOS i Androidzie. Więcej informacji znajdziesz na www.wegopro.com

Strona internetowa: wegopro.com

