#1 Platforma treści generowanych przez użytkowników do tworzenia i publikowania kampanii UGC w różnych marketingowych punktach styku. Idealna platforma UGC do skutecznego zwiększania zaufania do marki, świadomości, zaangażowania użytkowników i sprzedaży.

Strona internetowa: taggbox.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Taggbox. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.