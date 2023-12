Bitly to usługa skracania adresów URL i platforma zarządzania linkami. Firma Bitly, Inc. powstała w 2008 roku. Jest firmą prywatną z siedzibą w Nowym Jorku. Bitly skraca miesięcznie 600 milionów linków do wykorzystania w sieciach społecznościowych, SMS-ach i e-mailach. Bitly zarabia na pobieraniu opłat za dostęp do zbiorczych danych powstałych w wyniku korzystania przez wiele osób ze skróconych adresów URL. W 2017 r. firma Spectrum Equity nabyła większościowe udziały w Bitly za 64 mln dolarów. Od sierpnia 2018 r. Bitly skróciła ponad 37,5 miliarda adresów URL.

Strona internetowa: bitly.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Bitly. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.