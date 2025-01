Oprogramowanie do handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Katar

NuORDER

NuORDER oferuje kompletne rozwiązanie e-commerce B2B ze wszystkimi narzędziami, których marki i kupujący potrzebują do kupowania, sprzedawania i współpracy online. Nasze wirtualne salony wystawowe, cyfrowe katalogi i arkusze produktów umożliwiają markom ożywianie swoich produktów w Internecie i zapewniają wciągające wrażenia z zakupów za pomocą zdjęć 360°, filmów i hotspotów z możliwością zakupów. Naszemu oprogramowaniu klasy korporacyjnej zaufały wiodące światowe marki, zapewniając płynną i bardziej współpracującą obsługę sprzedaży hurtowej. Łączymy ponad 3000 marek i 500 000 sprzedawców detalicznych, co roku obsługujemy tysiące spotkań rynkowych i realizujemy zamówienia o wartości ponad 38 miliardów dolarów na całym świecie. Wirtualne salony wystawowe: Zaprezentuj swoje produkty i zapewnij atrakcyjne wrażenia z zakupów online, tak wyjątkowe jak Twoja marka, korzystając z hotspotów z możliwością zakupów, zdjęć 360° i dynamicznych filmów. NuORDER Payments: Przedstawiamy pierwsze rozwiązanie płatnicze stworzone specjalnie dla sprzedaży hurtowej. Dzięki elastyczności oferowanej opcji „kliknij, aby kupić” i „zapłać później”, marki mogą zarządzać płatnościami zarówno za zamówienia natychmiastowe, jak i zamówienia z rezerwacją z wyprzedzeniem, bez ryzyka opóźnień lub anulowania zamówień związanych z tradycyjnym procesem fakturowania. Ekskluzywne partnerstwa detaliczne: obecnie współpracujemy z Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave i Grassroots Outdoor Alliance, aby usprawnić ich proces planowania asortymentu wizualnego i zakupu. Rezultatem jest silniejszy i wydajniejszy proces rynkowy. Cyfrowe targi: od Magic po New York Fashion Week, NuORDER to internetowy rynek obsługujący największe wydarzenia związane z modą, odzieżą i plenerem na świecie. Poszerz swój zasięg i rozwiń swoją działalność hurtową dzięki naszej ekskluzywnej sieci cyfrowych targów. Aby zobaczyć wersję demonstracyjną, odwiedź: https://www.nuorder.com/