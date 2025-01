Oprogramowanie do natychmiastowego przesyłania wiadomości biznesowych - Najpopularniejsze aplikacje - Portugalia

Gitter

Gitter to system komunikacji błyskawicznej i pokoju rozmów typu open source dla programistów i użytkowników repozytoriów GitLab i GitHub. Gitter jest dostarczany jako oprogramowanie jako usługa, z bezpłatną opcją zapewniającą wszystkie podstawowe funkcje i możliwością utworzenia jednego prywatnego pokoju rozmów oraz płatnymi opcjami subskrypcji dla osób prywatnych i organizacji, co pozwala im tworzyć dowolną liczbę prywatnych rozmów pokoje. Można tworzyć indywidualne pokoje rozmów dla poszczególnych repozytoriów Git w GitHub. Prywatność pokoju rozmów jest zgodna z ustawieniami prywatności powiązanego repozytorium GitHub: dlatego pokój rozmów w prywatnym (tj. tylko dla członków) repozytorium GitHub jest również prywatny dla osób mających dostęp do repozytorium. Graficzną plakietkę odsyłającą do pokoju rozmów można następnie umieścić w pliku README repozytorium git, zwracając na nią uwagę wszystkich użytkowników i twórców projektu. Użytkownicy mogą rozmawiać na pokojach rozmów lub uzyskiwać dostęp do prywatnych pokojów rozmów dotyczących repozytoriów, do których mają dostęp, logując się do Gitter za pośrednictwem GitHub (co nie wiąże się z udostępnianiem Gitterowi hasła użytkownika do GitHub). Gitter jest podobny do Slacka. Podobnie jak Slack automatycznie rejestruje wszystkie wiadomości w chmurze.