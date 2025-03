Oprogramowanie AI Meeting Assistant - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Konch.ai

Konch to narzędzie wykorzystujące zaawansowane modele AI do dokładnej konwersji plików audio lub wideo na tekst. Oferujemy między innymi transkrypcję AI w 50 językach, edycję z kodem czasowym, transkrypcje wideo na YouTube i generatywną sztuczną inteligencję. KonchMate jest szczególnie przydatny do transkrypcji spotkań online. Może nagrywać, transkrybować i przechowywać transkrypcje spotkań w 50 językach. Nie musisz robić notatek podczas spotkania. Możesz łatwo uzyskać dostęp do nagrań audio/wideo ze spotkań i transkrypcji oraz udostępniać je w swoim obszarze roboczym. Jednym z naszych najpopularniejszych produktów jest „Precyzja”. Nasi certyfikowani transkryptorzy poprawiają dokładność transkrypcji nawet o 100%, dzięki czemu możesz się zrelaksować, podczas gdy nasz doświadczony zespół zajmie się Twoją transkrypcją. Konch to idealne rozwiązanie spełniające wszystkie Twoje potrzeby związane z transkrypcją.