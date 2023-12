Synology Inc. (chiński: 群暉科技; pinyin: Qúnhuī Kējì) to tajwańska korporacja specjalizująca się w urządzeniach pamięci masowej podłączonych do sieci (NAS). Linia serwerów NAS firmy Synology jest znana jako DiskStation dla modeli stacjonarnych, FlashStation dla modeli all-flash i RackStation dla modeli do montażu w stojaku. Produkty firmy Synology są dystrybuowane na całym świecie i zlokalizowane w kilku językach. Siedziba firmy Synology znajduje się w Tajpej na Tajwanie, a spółki zależne znajdują się na całym świecie. W 2018 roku witryna internetowa Wirecutter z recenzjami produktów opisała firmę Synology jako długoletniego „lidera na arenie serwerów NAS dla małych firm i domowych”, aczkolwiek wciąż jest nowicjuszem w dziedzinie routerów Wi-Fi.

Strona internetowa: synology.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Synology. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.