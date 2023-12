Spring Airlines Co., Ltd. (chiński: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) to niskobudżetowy przewoźnik z siedzibą w hotelu Homeyo (chiński: Hangyou Hotel; pinyin: Hángyǒu Bīnguǎn) w Changning District w Szanghaju w Chinach. Chociaż firma przyjęła angielską nazwę „Spring Airlines”, chińska nazwa dosłownie oznacza „Spring Autumn Airlines”.

Strona internetowa: ch.com

