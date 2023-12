Splashtop to rodzina oprogramowania do zdalnego pulpitu i oprogramowania do zdalnej pomocy opracowanej przez Splashtop Inc. Splashtop umożliwia użytkownikom zdalny dostęp lub zdalną obsługę komputerów z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Splashtop umożliwia zdalny dostęp do komputera firmom, działom wsparcia IT i pomocy technicznej, MSP i instytucjom edukacyjnym.

Strona internetowa: splashtop.com

