Pulpit zdalny Chrome to narzędzie do zdalnego pulpitu opracowane przez Google, które umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie innym komputerem za pomocą zastrzeżonego protokołu opracowanego przez Google, nieoficjalnie zwanego „Chromoting”. Przesyła zdarzenia dotyczące klawiatury i myszy z jednego komputera do drugiego, przekazując aktualizacje ekranu graficznego z powrotem w drugą stronę, za pośrednictwem sieci. Ta funkcja składa się zatem ze składnika serwera dla komputera hosta i składnika klienta na komputerze uzyskującym dostęp do komputera zdalnego.

Strona internetowa: google.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Chrome Remote Deskto‪p. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.