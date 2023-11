Lenovo Group Limited, często skracana do Lenovo (/ ləˈnoʊvoʊ/ lə-NOH-voh, chiński:联想; pinyin: Liánxiǎng), to chińska międzynarodowa firma technologiczna specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i marketingu elektroniki użytkowej, komputerów osobistych, oprogramowania, biznesu rozwiązań i usług z nimi związanych. Produkty produkowane przez firmę obejmują komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony, stacje robocze, serwery, superkomputery, urządzenia do przechowywania danych, oprogramowanie do zarządzania IT i inteligentne telewizory. Do jej najbardziej znanych marek zalicza się linia laptopów ThinkPad (przejęta od IBM), konsumenckie linie laptopów IdeaPad, Yoga i Legion oraz linie komputerów stacjonarnych IdeaCentre i ThinkCentre. Od 2021 r. Lenovo jest największym na świecie dostawcą komputerów osobistych pod względem sprzedaży jednostkowej.

Strona internetowa: lenovo.com

