Speakable to narzędzie do tworzenia automatycznie ocenianych ćwiczeń mówienia w ponad 100 językach, co eliminuje konieczność oceniania godzin nagrań, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej – nauczaniu.

Strona internetowa: speakableapp.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Speakable. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.