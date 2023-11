Flocabulary to biblioteka piosenek, filmów i ćwiczeń do nauki online dla szkół podstawowych i gimnazjów. Setki tysięcy nauczycieli korzysta z edukacyjnych rapów i planów lekcji Flocabulary, aby uzupełniać swoje nauczanie i angażować uczniów. Nasz zespół artystów i pedagogów angażuje się nie tylko w podnoszenie wyników testów, ale także w zaszczepianie w każdym dziecku zamiłowania do nauki.

Strona internetowa: flocabulary.com

