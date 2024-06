Gliglish to narzędzie do nauki języków oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane, aby pomóc Ci doskonalić umiejętności językowe poprzez aktywne mówienie i interakcję. Oferuje wciągające doświadczenie edukacyjne, umożliwiając rozmowę z nauczycielem AI i odgrywanie ról w rzeczywistych sytuacjach. Metoda ta koncentruje się na doskonaleniu umiejętności mówienia i słuchania oraz pomaganiu użytkownikom w mówieniu bardziej jak native speakerzy. Dostęp do języka Gliglish można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu jest elastyczny i pozwala na spójną codzienną praktykę językową. Narzędzie obsługuje wiele języków, umożliwiając użytkownikom naukę różnych dialektów z całego świata. Gliglish wykorzystuje technologię AI podobną do ChatGPT i zapewnia różne funkcje, takie jak inteligentna sztuczna inteligencja, sugerowane tematy do rozmowy, regulowana prędkość mówienia i wielojęzyczne rozpoznawanie mowy. Dostarcza także informacji zwrotnych na temat gramatyki, tłumaczeń słów i zdań oraz analizy wymowy. Narzędzie oferuje model abonamentowy, w którym użytkownicy mogą wybierać pomiędzy planami miesięcznymi i rocznymi zapewniającymi nieograniczony dostęp do jego funkcji oraz priorytetowy dostęp w godzinach szczytu.

Strona internetowa: gliglish.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Gliglish. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.