SCRAIM to kompletny system SaaS do zarządzania projektami, oparty na zaawansowanych metodologiach z inteligentnymi mechanizmami wspomagania decyzji. Jesteśmy rozwiązaniem problemu, który po raz pierwszy dostrzeżono podczas świadczenia usług doradczych w zakresie doskonalenia procesów. Z tymi samymi problemami borykali się nasi klienci, klienci ze wszystkich sektorów działalności. Główną przyczyną był brak procesów standaryzujących najlepsze praktyki we wszystkich zespołach, co prowadziło do opóźnień, a nawet niepowodzeń projektów.

Strona internetowa: scraim.com

